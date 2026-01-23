Il Comune di Benevento ha pubblicato sul proprio sito ufficiale l’avviso per l’assegnazione delle concessioni temporanee dei posteggi nella Fiera di San Giuseppe, nelle aree merceologica e food. La procedura riguarda cittadini e operatori interessati a partecipare all’evento, garantendo trasparenza e regolarità nell’assegnazione degli spazi. Per ulteriori dettagli, si invitano gli interessati a consultare l’avviso disponibile online.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Benevento rende noto che è stato pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente l’assegnazione ed il rilascio di concessione d’uso temporanea dei posteggi per la tradizionale ‘Fiera di S. Giuseppe’ che si svolgerà nei giorni 19, 20, 21 e 22 marzo 2026 presso il parcheggio, lato distinti, dello stadio Ciro Vigorito. L’avviso in forma integrale è consultabile al seguente link https:web.comune.benevento.itmcmcpdettaglio.php?idpubbl=74867 Sono disponibili 200 posteggi nell’area merceologica (Concessionari mezzi agricoli; attrezzature e prodotti per l’agricoltura; piante ornamentali, da frutta, fiori; articoli per la casa e dimostrativi; attrezzature per la panificazione in genere; caldaie a sansa, camini e termocamini; macchine per movimentazione di terre; animali e finimenti per animali; ferramenta in genere; prodotti alimentari di coltura biologica; esposizione Auto) e 200 metri quadri destinati a posteggi di diverse dimensioni nell’area food. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fiera di San Giuseppe, pubblicato l’avviso per la concessione dei posteggi nelle aree merceologica e food

Vasto, pubblicato l’avviso di gara per la concessione di una struttura lungo la Via VerdeÈ stato pubblicato l’avviso di gara da parte della Provincia di Chieti per la concessione in uso di un immobile situato in piazza Fiume a Vasto, lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi, nei pressi dell’ex stazione ferroviaria.

Leggi anche: Mercatino di Natale, pubblicato l'avviso per la vendita di prodotti tipici e street food: come partecipare

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Avviso Fiera su San Giuseppe; Avviso pubblico Fiera San Giuseppe 2026; Tivoli – Fiera di San Giuseppe 2026: data, regole e modalità di partecipazione; Fiera di San Giuseppe: definite date, location e modalità dell’edizione 2026.

Fiera di San Giuseppe, pubblicato l’avviso per la concessione dei posteggi nelle aree merceologica e foodIl Comune di Benevento rende noto che è stato pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente l’assegnazione ed il rilascio di concessione d’uso temporanea dei posteggi per la tradizionale ‘Fiera di S. ntr24.tv

Benevento, dal 19 al 22 marzo torna la Fiera di San Giuseppe. Domande fino al 21 febbraioLa macchina organizzativa per la storica Fiera di San Giuseppe si è ufficialmente messa in moto. La Giunta comunale di Benevento ha infatti approvato l’atto di indirizzo che definisce date e modalità ... ntr24.tv

TIVOLI - ANNUNCIATA LA FIERA DI SAN GIUSEPPE: DA DOMANI AL 5 FEBBRAIO, LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE Il Comune di Tivoli, nel solco della tradizione, ha confermato la tradizionale Fiera di San Giuseppe il 19 marzo 2026. I posteggi saranno - facebook.com facebook