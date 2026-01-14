È morta Valeria Fedeli l' ex ministra aveva 76 anni Schlein | Le siamo grati | Chi era | Con noi nella battaglia per il congedo di paternità

È venuta a mancare Valeria Fedeli, ex ministra e figura di rilievo della politica italiana, scomparsa all'età di 76 anni. Ricordata anche per il suo ruolo di vicepresidente del Senato e per il suo impegno sindacale, Fedeli ha lasciato un’importante eredità nel panorama politico e sociale. La notizia è stata comunicata dalla famiglia. La sua esperienza e il suo contributo sono stati un punto di riferimento nel dibattito pubblico italiano.

Ex parlamentare dem ed ex sindacalista della Cgil, era stata vicepresidente del Senato. La notizia data dalla famiglia. Meloni: «Colpita e addolorata». Schlein: «Le siamo tutti e tutte grati». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - È morta Valeria Fedeli, l'ex ministra aveva 76 anni. Schlein: "Le siamo grati" | Chi era | Con noi nella battaglia per il congedo di paternità Leggi anche: È morta Valeria Fedeli, l'ex ministra aveva 76 anni. Schlein: 'Grande perdita, le siamo grati' Leggi anche: Morta Valeria Fedeli. L'ex ministra dell'Istruzione aveva 76 anni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. È morta Valeria Fedeli. L'ex ministra dell'Istruzione aveva 76 anni; È morta l'ex ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli: aveva 76 anni; È morta a 76 anni Valeria Fedeli, fu ministra dell’Istruzione nel governo Gentiloni; Valeria Fedeli è morta, addio all'ex ministra dell'Istruzione: aveva 76 anni. Meloni: «Colpita dalla sua passione e dal suo impegno». È morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni: aveva 76 anni - È morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione del governo Gentiloni. msn.com

Valeria Fedeli, come è morta l’ex Ministro dell’Istruzione/ Dalla CGIL al Pd: “la passione per la scuola” - Valeria Fedeli è morta: 76 anni, dalla CGIL al Pd fino al Governo Gentiloni come Ministro dell'Istruzione e alla vicepresidenza del Senato. ilsussidiario.net

Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'istruzione e sindacalista. Meloni: addolorata - Senatrice del Partito Democratico, dal 21 marzo 2013 al 12 dicembre 2016 ha rivestito la carica di vicepresidente del Senato con funzioni vicarie per poi essere nominata ministra dell'istruzione, dell ... rainews.it

Valeria Fedeli è morta, addio all'ex ministra dell'Istruzione: aveva 76 anni. Fu tra le fondatrici del movimento “Se non ora, quando” facebook

È morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione. Aveva 76 anni x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.