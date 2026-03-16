Congedo di paternità il 64% dei padri lavoratori dipendenti utilizza la misura ma il divario territoriale tra Nord e Sud rimane marcato

Nel 2024, oltre il 64% dei padri lavoratori dipendenti in Italia ha usufruito del congedo di paternità obbligatorio, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, il divario tra le regioni del Nord e del Sud rimane evidente, con alcune aree in cui l’adozione della misura è significativamente inferiore. La crescita dell’utilizzo del congedo si è consolidata a partire dal 2012, anno in cui è stata introdotta dalla Riforma Fornero.

Nel 2024 il tasso di utilizzo del congedo di paternità obbligatorio in Italia si attesta oltre il 64% dei padri lavoratori dipendenti, confermando un andamento crescente avviato nel 2012 con l'introduzione della misura attraverso la Riforma Fornero (Legge 922012). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: La spesa sanitaria cresciuta del 4,9%. Ma resta il divario tra Nord e Sud La sanità in Abruzzo riduce la mobilità passiva: meno 11,5 milioni tra il 2022 e il 2024, ma resta il divario tra nord e sudMobilità passiva scesa da 98 milioni nel 2022 a 86 nel 2024, con un calo di 11,5 milioni; cresce la mobilità attiva da 89 a 110 milioni. Altri aggiornamenti su Congedo di paternità il 64 dei padri... Temi più discussi: Congedo parentale: guida pratica alla domanda INPS; Congedo parentale: limite esteso ai 14 anni del figlio; Congedo parentale fruibile fino al 14° anno del figlio; Congedo parentale a ore: quando è possibile e se si può usare a frazioni di ora. Congedo di paternità: a che punto siamo?Nel 2024 il 64% dei padri ha utilizzato il congedo di paternità, ma le differenze nel contesto lavorativo, economico e territoriale influenzano questa possibilità. I nuovi dati con INPS mostrano a che ... savethechildren.it Congedo di paternità: solo il 16 per cento dei neo papà si ferma per 10 giorniLa nascita non mette in pausa il lavoro dei padri: solo circa il 16 per cento del totale utilizza i 10 giorni del congedo di paternità. I dati diffusi dall'INPS e da Save The Children indicano che la ... msn.com Studio Laudando. . Dal 2026 arrivano novità importanti per i genitori lavoratori. La nuova normativa prevede infatti più giorni di congedo per assistere i figli malati fino ai 14 anni. In alcuni casi i giorni di assenza dal lavoro potranno raddoppiare, permettendo ai - facebook.com facebook Quando è nato suo figlio Edoardo, Daniele Francescon ha scelto di fermarsi. Un mese di congedo di paternità per stare vicino alla moglie e al bambino. “Oggi nella mia azienda offriamo a entrambi i genitori un mese di congedo in più rispetto alla legge”. x.com