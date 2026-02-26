La commedia degli anni '90 sarà alla base di un nuovo progetto per il piccolo schermo che sarà interpretato e prodotto da Emma Roberts. Il film Bride Wars - La mia miglior nemica sarà alla base di una serie tv che avrà come protagonista l'attrice Emma Roberts. La star, inoltre, sarà coinvolta nel progetto anche come produttrice tramite la sua Belletrist, in collaborazione con 20th Television e UCP. Nel 2009 era arrivato nelle sale Bride Wars - La mia miglior nemica, con star Anne Hathawy e Kate Hudson. La versione televisiva racconterà la storia di una wedding planner, interpretata da Emma Roberts, che arriva in una piccola città di provincia del North Carolina, dando il via a un epico scontro con una planner dell'area, molto amata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bride Wars: il film con Anne Hathaway e Kate Hudson ispira una nuova serie tv

Anne Hathaway è pronta a conquistare il 2026 con 5 film (se non di più)C’è stato un tempo in cui Anne Hathaway è diventata la celeb più bersagliata dall’odio online, espresso sui social network e addirittura su qualche...

Guerra tra wedding planner: “Bride Wars” torna in TV con Emma RobertsIl cult della commedia romantica del 2009, Bride Wars – La mia migliore nemica, si prepara a una nuova vita sul piccolo schermo.

Temi più discussi: Bride Wars: il film con Anne Hathaway e Kate Hudson ispira una nuova serie tv; Brides War: in sviluppo la serie con Emma Roberts rivisitazione del film del 2009; Bride Wars diventa una serie TV con Emma Roberts; Matt Dillon protagonista di The Magnificent Seven per MGM+.

Bride Wars: il film con Anne Hathaway e Kate Hudson ispira una nuova serie tvLa versione televisiva racconterà la storia di una wedding planner, interpretata da Emma Roberts, che arriva in una piccola città di provincia del North Carolina, dando il via a un epico scontro con ... movieplayer.it

Bride Wars: Emma Roberts protagonista della serie ispirata dall’omonimo filmPeacock sta sviluppando una nuova serie televisiva intitolata Bride Wars, con Emma Roberts nel ruolo principale. filmpost.it

Star Wars - facebook.com facebook