Durante la cerimonia degli Academy Awards, le star hanno indossato gioielli sorprendenti, caratterizzati da design elaborati e pietre preziose di grande valore. Tra i pezzi più spettacolari ci sono collier, orecchini e bracciali che hanno catturato l’attenzione del pubblico e dei media per la loro brillantezza e raffinatezza. Le scelte di accessori hanno contribuito a rendere il red carpet un palcoscenico di eleganza e ostentazione.

Quello che salta all'occhio passando in rassegna le immagini dell'evento, è che, anche negli anni in cui gli abiti erano più semplici rispetto a quelli a cui siamo abituati ora (che devono essere perfetti e scenografici dato che vengono analizzati in modo chirurgico e in HD da un pubblico molto più vasto di un tempo) agli Oscar i gioielli sono sempre rimasti un punto fermo, il finishing touch che dava al look quell'aspetto elegante e ricercato che è proprio di una vera diva. E dato che nulla è eccessivo su un red carpet così prestigioso, via libera a diamanti grandi come mandarini, cascate di gemme scintillanti che ricordano la glassa, ma molto più costosa, e pendenti dal valore inestimabile, ancora più luminosi sotto i flash insistenti dei fotografi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gioielli da Oscar: i più spettacolari, scintillanti, abbaglianti e preziosi di sempre sul red carpet degli Academy Awards

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