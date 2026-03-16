Dove vedere Una battaglia dopo l’altra e gli altri film vincitori degli Oscar 2026

Una battaglia dopo l’altra Diretto da Paul Thomas Anderson e interpretato da Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn e Teyana Taylor, il film segue un ex rivoluzionario politico costretto a tornare in azione quando il suo passato riemerge improvvisamente. È stato il grande trionfatore della serata vincendo sei Oscar, tra cui Miglior film e Miglior regia. Disponibile in streaming su HBO Max e a noleggio o acquisto digitale su Prime Video, Tim Vision e Apple TV. Peccatori (Sinners) Diretto da Ryan Coogler e interpretato da Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld e Delroy Lindo, Sinners è un horror storico ambientato nel Mississippi degli anni Trenta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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