Oscar 2026 | dove vedere in streaming alcuni dei film nominati

Il 22 gennaio sono state annunciate le nomination agli Oscar 2026. Per chi desidera seguire i film candidati, è possibile trovarli sia in sala sia in streaming, a seconda della distribuzione. Alcuni titoli, come Marty Supreme e Sentimental Value, sono attualmente disponibili, mentre altri, come Hamnet di Chloé Zhao, arriveranno prossimamente. Ecco una guida per seguire i film nominati in modo semplice e aggiornato.

La notte degli Oscar è l'evento cinematografico più atteso al mondo dagli amanti della settima arte. Tra candidature e red carpet da sogno, l'appuntamento per la consegna delle statuette quest'anno sarà nella notte tra il 15 e il 16 marzo, sempre in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles.

Dove vedere al cinema o in streaming i candidati agli Oscar come miglior filmScopri dove poter vedere al cinema o in streaming i film candidates agli Oscar 2026, tra le nominate come miglior film.

