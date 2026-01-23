Oscar 2026 | dove vedere in streaming alcuni dei film nominati

Il 22 gennaio sono state annunciate le nomination agli Oscar 2026. Per chi desidera seguire i film candidati, è possibile trovarli sia in sala sia in streaming, a seconda della distribuzione. Alcuni titoli, come Marty Supreme e Sentimental Value, sono attualmente disponibili, mentre altri, come Hamnet di Chloé Zhao, arriveranno prossimamente. Ecco una guida per seguire i film nominati in modo semplice e aggiornato.

Oggi, 22 gennaio, sono state annunciate le nomination agli Oscar del 2026. Mentre alcuni dei film sono in sala, come Marty Supreme e Sentimental Value, altre arriveranno prossimamente, tra cui Hamnet di Chloé Zhao. Altre ancora, invece, sono già disponibili sulle piattaforme streaming. Di seguito vi sveliamo quali. La notte degli Oscar è l’evento cinematografico più atteso al mondo dagli amanti della settima arte. Tra candidature e red carpet da sogno, l’appuntamento per la consegna delle statuette quest’anno sarà nella notte tra il 15 e il 16 marzo, sempre in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Oscar 2026: dove vedere in streaming alcuni dei film nominati Dove vedere al cinema o in streaming i candidati agli Oscar come miglior filmScopri dove poter vedere al cinema o in streaming i film candidates agli Oscar 2026, tra le nominate come miglior film. Leggi anche: "Sinners - I Peccatori": dove vedere in streaming il film con 16 candidature agli Oscar La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Netflix's 'Pride & Prejudice' Series: First Look & Cast Revealed! Argomenti discussi: Oscar 2026, dove vedere l’annuncio delle nomination in diretta?; Oscar 2026: i film candidati su Sky Cinema, NOW e Primafila; Oscar 2026: come seguire l'annuncio delle nomination oggi a partire dalle 14:30; Oggi è il giorno delle nomination agli Oscar 2026: se vuoi scoprirle in diretta, fai così. Oscar 2026: dove vedere in streaming alcuni dei film nominatiOggi, 22 gennaio, sono state annunciate le nomination agli Oscar del 2026. Ecco dove vedere alcune delle pellicole candidate. superguidatv.it Oscar 2026: dove vedere tutti i film candidati a Miglior FilmSono state annunciate ieri le nomination agli Oscar 2026 e, come ormai da tradizione, saranno dieci i titoli a contendersi il premio più ambito: quello per il Miglior Film. Una selezione eterogenea ch ... rtl.it Dove vedere i film candidati agli Oscar x.com Marcella Carrano. . Buongiorno aMici guardate Oscar il lupetto-leoncino che nonostante ha appena finito di mangiare vorrebbe anche il parmigiano che aggiungo al mio piatto di riso con le patateovviamente al di là di questo sono felice di farvi vedere di facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.