i film scorretti fanno centro

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Aquaman ) In un venerdì sera dominato dall’intrattenimento con The Voice Generations di Antonella Clerici su Rai 1, dalla soap turca Io sono Farah su Canale 5 e dalla “nera” di Quarto Grado su Rete 4, il pubblico meno affine a questo genere di format si concentra sui nativi digitali, concentrati sugli show comici, e si aggrappa alla zattera di Italia 1 che infatti regolarmente ogni venerdì porta a casa notevoli risultati con una programmazione anti-politically correct, basti pensare all’exploit di Top Gun-Maverick di settimana scorsa. Stavolta è... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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