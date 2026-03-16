Durante gli Oscar 2026, Hudson Williams ha indossato uno degli orologi più riconoscibili della storia e ha annunciato ufficialmente il suo ruolo come nuovo ambasciatore di Balenciaga. La cerimonia si è svolta sul red carpet, dove l’attore ha scelto di mettere in mostra entrambi gli elementi, attirando l’attenzione dei presenti e delle telecamere.

Hudson Williams ha approfittato del red carpet degli Oscar 2026 per fare il suo debutto come nuovo ambasciatore di Balenciaga. È una serata di prime volte per l'attore canadese che, dopo il successo di Heated Rivalry, ha conquistato il pubblico mondiale come fidanzato ideale di Internet. Per la prima volta al Dolby Theatre in un'occasione così importante celebra il suo nuovo ruolo di Friend of the Brand di Balenciaga in un elegante abito nero. Anche se questa sera non è tra i candidati, il suo total black merita un premio come miglior look. Hudson Williams è arrivato agli Oscar 2026 con la puntualità di un orologio svizzero, dettaglio ironico se si considera che al polso porta un bellissimo orologio gioiello italiano Bulgari. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Hudson Williams ha riportato agli Oscar uno degli orologi più iconici della storia

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