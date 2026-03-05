Gli abiti degli Oscar più belli di tutti i tempi | una storia della moda agli Academy Awards

Gli Oscar non sono solo una serata dedicata al cinema, ma anche un appuntamento imperdibile per la moda. Durante la cerimonia si sono sfoggiati abiti iconici che hanno segnato la storia delle tendenze, con creazioni di stilisti celebri e look che hanno fatto discutere o incantato il pubblico. Ogni anno, le star indossano capi che rimangono impressi nel tempo, riflettendo l’evoluzione delle preferenze stilistiche.

Gli Academy Awards sono una vetrina per il cinema, ma anche per la moda. Scoprite alcuni dei look più emozionanti di sempre, tra le centinaia di abiti che abbiamo visto sfilare sull'ambito red carpet degli Oscar +++dropcap Nei quasi 100 anni di esistenza degli Oscar, la cerimonia è diventata sinonimo non solo di cinema, ma anche di moda. Gli abiti degli Oscar dominano la conversazione la sera della premiazione e per i giorni successivi: vengono elogiati quando sono semplicemente splendidi e criticati quando mancano il bersaglio. Le scelte audaci vengono applaudite o derise, oppure derise sul momento e poi applaudite in seguito (sì, stiamo parlando di te, Björk).