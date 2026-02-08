George Clooney arriva a Milano per Olimpiadi Invernali 2026 con uno degli orologi più iconici di sempre

George Clooney è sceso dall’aereo a Milano e si è diretto subito verso il centro, tra la gente che lo aspettava. L’attore ha fotografato il clima delle Olimpiadi Invernali 2026, portando con sé uno degli orologi più iconici di sempre. Nessuna formalità, solo un sorriso e qualche battuta con i fan. La sua presenza ha acceso l’interesse sulla città e sui grandi eventi che si avvicinano.

L'arrivo di George Clooney a Milano per le Olimpiadi Invernali 2026 era qualcosa che, in fondo, avevamo immaginato. O forse semplicemente sperato. Soprattutto dopo la sua apparizione, lo scorso agosto, al Festival del Cinema di Venezia, dove aveva sfoggiato l' Omega Seamaster dedicato a Milano Cortina 2026. Un dettaglio che avevamo letto come un segnale di buon auspicio. E che oggi ha trovato conferma. George Clooney ha infatti mantenuto la promessa: in serata è arrivato a Milano accompagnato dalla moglie Amal, facendo tappa all'Omega House Milano. Uno spazio intimo ed esclusivo, pensato per gli amici del brand che da sempre scandisce il tempo delle competizioni olimpiche, allestito per l'occasione all'interno del Ristorante Cracco, nella cornice della Galleria Vittorio Emanuele II.

