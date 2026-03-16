L’Europa ha respinto la proposta di intervento avanzata dall’amministrazione Trump, evidenziando la mancanza di chiarezza sulla situazione in Medio Oriente. Nel frattempo, Teheran ha lanciato missili sul Nord di Israele, mentre a Baghdad si sono registrati droni sull’ambasciata degli Stati Uniti. La premier italiana ha sottolineato che un coinvolgimento militare equivarrebbe a un’ulteriore escalation, e a Bruxelles si è raggiunta un’inedita unità tra i paesi membri. La missione Aspides, volta a proteggere le petroliere dall’Iran, resterà invariata.

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE BRUXELLES - Ci sono timori che sono più forti di certe minacce: entrare in guerra è uno scenario che l’Unione europea non intende rischiare. Gli Stati membri hanno prestato la massima attenzione per evitarlo quando la guerra era (ed è) quella scatenata dalla Russia contro l’Ucraina e il copione si ripete con il conflitto promosso da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Il presidente Usa Donald Trump ha avuto l’effetto di compattare i ministri degli Esteri dei Ventisette, che hanno escluso l’invio di navi da guerra nello Stretto di Hormuz: «Nei nostri colloqui è emersa la chiara volontà di rafforzare Aspides. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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