Love Me Love Me svelata la data di uscita del film Prime Video
Prime Video ha annunciato la data di uscita ufficiale di Love Me Love Me, la nuova produzione italiana. Dopo averla anticipata a luglio 2024, l’azienda ha ora confermato quando sarà disponibile sulla piattaforma. Questa informazione permette agli appassionati di programmare la visione e di conoscere in anticipo i dettagli di una delle prossime uscite originali di Prime Video.
Prime Video ha svelato la data di uscita ufficiale di Love Me Love Me. Ve ne avevamo parlato per la prima volta a luglio 2024, quando erano state presentate le future produzioni italiane di Prime Video. E, dopo le prime anticipazioni sui protagonisti, era stato svelato il cast completo del nuovo. 🔗 Leggi su Today.it
