Harry Styles nuovo album in arrivo | Kiss All The Time Disco Occasionally
Harry Styles si prepara a tornare con il suo quarto album,
A quattro anni di distanza dall’ultimo disco, la superstar e vincitore di tre Grammy Awards Harry Styles sta per tornare con il suo attesissimo quarto album di inediti: Kiss All The Time. Disco, Occasionally, in uscita il prossimo 6 marzo e già disponibile in pre-order sul sito www.hstyles.co.uk. L’album vedrà Kid Harpoon come produttore esecutivo e sarà composto da 12 nuove tracce. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @harrystyles L’ascesa di Harry Styles dal 2010 a oggi. Nato il 1° febbraio 1994 a Redditch, nel Worcestershire, Regno Unito. Ha raggiunto la fama nel 2010 grazie alla partecipazione al talent show X Factor. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: La prima buona notizia del 2026: Harry Styles ha annunciato il nuovo album “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, in uscita il 6 marzo
Leggi anche: Harry Styles annuncia a sorpresa il nuovo album
Harry Styles, tutti gli indizi che fanno pensare a un nuovo album; Harry Styles sta per tornare: tutti gli indizi sul nuovo album; Il sito misterioso che annuncia il ritorno di Harry Styles: nuova era discografica, ecco gli indizi; Harry Styles sta per tornare con il nuovo album? Dopo il video di “Forever, Forever” spuntano i billboard nelle principali città italiane.
Harry Styles ha annunciato che pubblicherà un nuovo album, il 6 marzo, quattro anni dopo l’ultimo - Il cantante inglese Harry Styles ha annunciato che il suo nuovo album uscirà il 6 marzo e si chiamerà Kiss All The Time. ilpost.it
Harry Styles ha annunciato la data di uscita del nuovo album - Dopo giorni di indiscrezioni alimentate da manifesti enigmatici apparsi in diverse città del mondo e dal lancio di un sito web dedicato, la ... rockol.it
Harry Styles, in arrivo l'atteso nuovo album: "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Harry Styles, in arrivo l'atteso nuovo album: 'Kiss All the Time. tg24.sky.it
Harry Styles Announces New Album Kiss All The Time. Disco, Occasionally.
Con un post sui social Harry Styles ha rivelato l'uscita del suo quarto album da solista: "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" che uscirà il 6 marzo. La copertina mostra la pop star trentunenne che indossa occhiali da sole e si nasconde sotto una palla da di x.com
Harry Styles sta davvero tornando con un nuovo album Gli indizi - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.