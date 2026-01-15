Harry Styles nuovo album in arrivo | Kiss All The Time Disco Occasionally

Harry Styles si prepara a tornare con il suo quarto album,

A quattro anni di distanza dall’ultimo disco, la superstar e vincitore di tre Grammy Awards Harry Styles sta per tornare con il suo attesissimo quarto album di inediti: Kiss All The Time. Disco, Occasionally, in uscita il prossimo 6 marzo e già disponibile in pre-order sul sito www.hstyles.co.uk. L’album vedrà Kid Harpoon come produttore esecutivo e sarà composto da 12 nuove tracce. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @harrystyles L’ascesa di Harry Styles dal 2010 a oggi. Nato il 1° febbraio 1994 a Redditch, nel Worcestershire, Regno Unito. Ha raggiunto la fama nel 2010 grazie alla partecipazione al talent show X Factor. 🔗 Leggi su Lapresse.it

