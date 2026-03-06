harry styles pubblica il nuovo album kiss all the time disco occasionally

Oggi è stato pubblicato il quarto album di inediti di Harry Styles, intitolato “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”. La pubblicazione è avvenuta venerdì 6 marzo e rappresenta un nuovo capitolo nella carriera del cantante, che ha già ottenuto riconoscimenti come i premi GRAMMY. Il disco include brani inediti e si aggiunge alla sua discografia come una delle uscite più attese dell’anno.

È uscito oggi, venerdì 6 marzo, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”, il nuovo e attesissimo quarto album di inediti della superstar e vincitore di GRAMMY Harry Styles. Il disco, prodotto esecutivamente da Kid Harpoon, contiene 12 brani inediti ed è disponibile in CD e LP Standard (sul Sony Music Store e presso tutti i rivenditori), oltre che in LP nero Indie Exclusive disponibile in esclusiva da Discoteca Laziale e in LP blu esclusivo per La Feltrinelli.Sul sito ufficiale dell’artista sono inoltre disponibili vinili in edizione limitata, box set e merchandising esclusivo. Gli spazi offriranno ai fan l’opportunità di celebrare dal vivo il nuovo album, con installazioni dedicate e merchandising esclusivo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Temi più discussi: Esce il nuovo disco di Harry Styles. Ecco la vita del garzone del fornaio diventato un'icona pop mondiale; Harry Styles: La morte di Liam Payne è stata molto difficile, mi ha portato a chiedermi cosa voglio fare della mia vita; Harry Styles presenta il nuovo album su Netflix; Lea Oetiker: Ero una Directioner. Il nuovo Harry Styles mi provoca le stesse emozioni di allora.

