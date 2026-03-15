Nel Gran Premio della Cina 2026, Andrea Kimi Antonelli si laurea vincitore, mentre Lewis Hamilton torna sul podio dopo una battaglia con Leclerc. Hamilton ha ringraziato i uomini di Maranello, evidenziando una competizione dura ma leale con il francese. La gara rappresenta il secondo appuntamento del Campionato del Mondo di Formula 1 di quest’anno.

Si conclude con la fantastica vittoria di Andrea Kimi Antonelli il Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del Mondiale F1. L’italiano, partito dalla pole position, ha condotto una gara perfetta, conquistando a 19 anni la prima vittoria in carriera in F1. Il bolognese riporta dopo venti anni l’Italia sul gradino più alto del podio, l’ultimo fu Fisichella nel 2006. Secondo GP e seconda doppietta Mercedes con piloti invertiti. Questa volta George Russell si è dovuto accontentare della seconda posizione dietro il compagno di squadra (+5.515). Si conferma sul podio la Ferrari con Lewis Hamilton (+25.267) che è riuscito a prevalere su Charles Leclerc (+28. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lewis Hamilton torna sul podio in Cina: “Ringrazio tutti gli uomini a Maranello, con Leclerc battaglia dura ma leale”

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CURIOSITÀ - Per la prima volta dal 2021, Lewis Hamilton è riuscito a qualificarsi nella top 3 in una delle prime due gare. -Holiness #motorpaddock365 #F1 #lewishamilton #chinesegp #fblifestyle facebook