Morto il grande filosofo Jürgen Habermas erede della Scuola di Francoforte | aveva 96 anni

È deceduto all’età di 96 anni il filosofo tedesco Jürgen Habermas, considerato uno dei principali esponenti della Scuola di Francoforte. Nato in Germania, ha dedicato la vita allo studio delle teorie sociali e della comunicazione, contribuendo con le sue idee alla riflessione sul ruolo della ragione e del dialogo nella società moderna. La sua morte rappresenta una perdita significativa nel panorama filosofico internazionale.

Nato a Düsseldorf il 18 giugno del 1929, l’anno della grande crisi che aveva gettato il suo Paese nella miseria, vissuto nei suoi primi anni sotto il dominio totalitario del Terzo Reich, traumatizzato dopo il 1945 dalle rivelazioni sui crimini del nazionalsocialismo, il filosofo e sociologo tedesco Jürgen Habermas, scomparso all’età di 96 anni, rappresentava come pochi altri la volontà della Germania di riscattarsi da quel passato tragico, recuperando i valori universalistici del dialogo e della ragione. A partire dal saggio del 1962 Storia e critica dell’opinione pubblica (Laterza, 1971) e poi soprattutto con la sua opera più vasta e... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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