È morto all’età di 96 anni il filosofo tedesco Jurgen Habermas, considerato l’ultimo grande rappresentante della scuola di Francoforte. La notizia è stata comunicata da una portavoce della casa editrice Suhrkamp Verlag, che ha confermato il decesso a Starnberg, nel sud della Germania, sulla base delle informazioni fornite dalla famiglia.

E’ morto all’età di 96 anni il filosofo tedesco Jurgen Habermas. Lo ha detto all’Afp una portavoce della sua casa editrice, Suhrkamp Verlag, precisando, sulla base delle informazioni della famiglia, che Habermas è morto a Starnberg, nel sud della Germania. Se ne va un gigante della filosofia, l’ultimo esponente della celebre scuola di Francoforte e di Herbert Marcuse. Habermas e l’etica del discorso. Il suo lavoro ha cercato di rifondare la teoria critica attraverso il passaggio da una filosofia del “soggetto” a una filosofia della comunicazione. Ma è nell’etica del discorso che afferma il suo pensiero,in parte diverso da quello di Marcuse. Il suo modello morale è basato sul dialogo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Addio al filosofo tedesco Jurgen Habermas, l’ultimo grande erede della scuola di Francoforte

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