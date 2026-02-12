BeaLive Festival | Cantù si conferma location estiva 2026 Daniele Atlante guida la nuova edizione
La città di Cantù si prepara ad accogliere di nuovo il BeaLive Festival nell’estate del 2026. La piazza Garibaldi è confermata come palco principale dell’evento, che si svolgerà a luglio. La manifestazione torna a essere protagonista, con Daniele Atlante che guiderà la nuova edizione. La città si avvicina alla grande festa, che ormai è diventata un appuntamento fisso dell’estate.
BeaLive Ritorna a Cantù: Piazza Garibaldi Confermata per l’Estate 2026. Cantù si prepara a riaccogliere il BeaLive Festival a luglio 2026, con la riconferma di piazza Garibaldi come location principale. L’evento, che aveva riscosso un notevole successo nel 2025, vedrà nuovamente Daniele Atlante alla direzione artistica, rafforzando l’ambizione di Cantù di affermarsi come un polo d’attrazione culturale nel panorama lombardo. Un Festival che Consolida l’Identità di Cantù. Il ritorno del BeaLive Festival rappresenta una scommessa vinta per la città di Cantù, capace di attrarre un pubblico ampio e appassionato.🔗 Leggi su Ameve.eu
