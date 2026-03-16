Guida un'auto rubata con targa falsa | arrestato un pregiudicato ad Arzano nel Napoletano

Un uomo con precedenti penali è stato fermato dalla Polizia Metropolitana di Napoli mentre guidava un'auto rubata con targa falsa ad Arzano. L’arresto è stato effettuato nel corso di un controllo di routine e l’auto è stata sequestrata. L’uomo è stato portato in commissariato.

Un'automobile rubata e con targa falsa per le strade di Arzano: arrestato un pluripregiudicato dalla Polizia Metropolitana di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Beccato con l'auto rubata e targa falsa: 35enne nei guai durante i controlliUn'auto rubata nella provincia di Lecco è stata recuperata nelle strade di Mariano Comense. Gira in strada con 27 chili di droga nel bagagliaio dell’auto: 42enne arrestato nel NapoletanoL'ingente quantità di droga - prevalentemente hashish ma anche cocaina pura - era semplicemente appoggiata sul pianale del portabagagli. Tutto quello che riguarda Guida un 8217 auto rubata con targa... Temi più discussi: Catania, sorpreso a bordo di un’auto rubata: denunciato per ricettazione; Auto rubata davanti all’hotel: recuperata Land Rover in Val Gardena; Fermati a bordo di un’auto rubata nella notte: denunciati 3 giovani; Senza patente a bordo di un'auto rubata. Tre giovani denunciati in Friuli. Guida un’auto rubata con targa falsa: arrestato un pregiudicato ad Arzano, nel NapoletanoEra in giro su una automobile rubata e con targa contraffatta: un pluripregiudicato, con specifici precedenti penali per traffico illecito di sigarette, è stato fermato ad Arzano in provincia di ... fanpage.it Pluripregiudicato alla guida di auto rubata con targa contraffattaDurante l’ispezione del mezzo gli investigatori hanno raccolto elementi utili a confermare la provenienza illecita dell’automobile ... ilfattovesuviano.it Malore alla guida a Imola: donna salvata dalla polizia dopo manovre pericolose x.com Ieri è uscita una nuova guida nutrizionale: MENÙ PER TUTTI! La trovi qui sul mio sito: https://paolastavolone.com/prodotto/menu-per-tutti/ Un unico menù, tante esigenze diverse. Mangiare bene dovrebbe essere semplice… per TUTTI. Nella vita reale non esis - facebook.com facebook