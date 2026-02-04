L’ultima puntata di “L’invisibile” va in onda questa sera su Rai 1. La miniserie, con Lino Guanciale, racconta gli ultimi momenti sulla cattura del boss. Chi vuole seguire la vicenda può sintonizzarsi in diretta TV o collegarsi in streaming. La serie si conclude con un finale che tiene tutti con il fiato sospeso.

. L’invisibile è la miniserie in due puntate sulla cattura di Matteo Messina Denaro in onda in prima visione su Rai 1 con protagonista Lino Guanciale. Appuntamento il 3 e 4 febbraio 2026 alle ore 21.30. Prodotta da CamFilm in collaborazione con Rai Fiction, la serie sarà trasmessa a tre anni dalla reale cattura di Matteo Messina Denaro, arrestato dai Carabinieri del Ros guidati dal colonnello Lucio Arcidiacono, il 16 gennaio del 2023. Una serie di Pietro Valsecchi, con la regia di Michele Soavi e un grande cast composto da personaggi noti come Levante, Leo Gassmann e Ninni Bruschetta. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’invisibile streaming e diretta tv: dove vedere la seconda e ultima puntata della serie

Approfondimenti su Matteo Messina Denaro

L’attesa cresce: questa sera va in onda su Rai 1 la prima puntata della miniserie “L’invisibile”.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

La HISTORIA de la CAMA: De Nidos de PIOJOS a Tecnología Espacial de la NASA

Ultime notizie su Matteo Messina Denaro

Argomenti discussi: 'L'Invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro'. Con Lino Guanciale il 3-4 febbraio; L'invisibile, il cast della miniserie con Lino Guanciale e Levante; 'L'invisibile', stasera su Rai1 il 'racconto civile' della cattura di Messina Denaro; L’invisibile con Lino Guanciale: trama e cast della serie sulla cattura di Messina Denaro.

L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro non avrà una seconda stagioneL'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro non avrà una stagione 2. La serie è concepita come miniserie. tvserial.it

Dove vedere L’InvisibileGuardare L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro in streaming su RaiPlay è molto semplice. Basta seguire pochi passaggi: La registrazione richiede solo un indirizzo email e consente ... daninseries.it

Domani i Martedì del Mondo. si parlerà di conflitto invisibile in Mozambico. In presenza o in streaming sul canale YouTube dei Martedì del Mondo www.youtube.com/channel/UCYCUGBTdy6nAUyqYd20NBFg e sulla pagina Facebook I martedì del mondo. - facebook.com facebook