Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio anticipazioni seconda puntata di lunedì 16 marzo 2026

© US Rai Ogni lunedì sera, per quattro settimane, i telespettatori di Rai 1 sono invitati a seguire le vicende di Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio, la nuova serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nei panni di un avvocato, residente a Bari, in crisi dopo la fine del suo matrimonio. Di seguito le anticipazioni di ogni episodio, aggiornate di settimana in settimana. Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio, anticipazioni seconda puntata. 1×02 – Le perfezioni provvisorie: Sulla scrivania di Guerrieri arriva un fascicolo più adatto a un detective che a un avvocato: Manuela, vent’anni, è scomparsa senza lasciare traccia dopo una festa. Di fronte alla disperazione dei genitori, Guido decide di indagare personalmente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

