© US Rai Ogni lunedì sera, per quattro settimane, i telespettatori di Rai 1 sono invitati a seguire le vicende di Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio, la nuova serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nei panni di un avvocato, residente a Bari, in crisi dopo la fine del suo matrimonio. Di seguito le anticipazioni di ogni episodio, aggiornate di settimana in settimana. Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio, anticipazioni seconda puntata. 1×02 – Le perfezioni provvisorie: Sulla scrivania di Guerrieri arriva un fascicolo più adatto a un detective che a un avvocato: Manuela, vent’anni, è scomparsa senza lasciare traccia dopo una festa. Di fronte alla disperazione dei genitori, Guido decide di indagare personalmente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio, anticipazioni seconda puntata di lunedì 16 marzo 2026

Articoli correlati

Guerrieri – la regola dell’equilibrio, anticipazioni seconda puntata 16 marzo 2026: Guerrieri indaga sulla scomparsa di ManuelaLa fiction Guerrieri - la regola dell'equilibrio ha aperto la nuova stagione delle serie Rai con un racconto giudiziario intenso, costruito su...

Guerrieri – La regola dell’equilibrio, recensione prima puntata: dai romanzi di Carofiglio, Gassmann in una serie ambiziosaLa nostra recensione della prima puntata di Guerrieri – La regola dell’equilibrio, serie tv in 4 prime serate tratta dai romanzi di Gianrico...

Contenuti e approfondimenti su Guerrieri La Regola dell'Equilibrio...

Temi più discussi: 'Guerrieri - La regola dell'equilibrio': la nuova serie Rai parla pugliese (e anche un po' foggiano) - FoggiaToday; Guerrieri, la serie tv con Gassmann tratta dai romanzi di Carofiglio; Guerrieri - La regola dell’equilibrio: trama, cast e anticipazioni della prima puntata della fiction Rai; Guerrieri - La regola dell’equilibrio, recensione: la (ri)scoperta del dubbio come motore per la verità.

Guerrieri – La regola dell’equilibrio: trama, cast e personaggiGli avvocati possono sembrare sempre impeccabili e ligi al dovere, ma anche loro possono essere sopraffatti dai dubbi mettendo in discussione regole e certezze, ne è testimone Alessandro Gassmann nell ... sorrisi.com

Guerrieri – La regola dell’equilibrio, le anticipazioni delle puntateGuerrieri - La regola dell'equilibrio, le anticipazioni e le trame delle puntate in onda da lunedì 9 marzo 2026 in prima visione su Rai 1. tvserial.it

L’aggressione che, nel libro, Guerrieri subisce da parte di un “picchiatore fascista”, nella serie tv su Rai1 diventa di un generico bullo. Qual era l’esigenza televisiva di evitare connotazioni politiche, se non quella di evitare di ricordare agli italiani cosa facevano - facebook.com facebook

Guido Guerrieri è un avvocato brillante, sospeso tra successo e fragilità. Tra casi oscuri e fantasmi del passato, ogni processo è una sfida. #Guerrieri – La regola dell’equilibrio, la prima puntata questa sera su #Rai1 e #RaiPlay x.com