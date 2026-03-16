Guerra in Medio Oriente bollette più care anche a Como | ecco quanto potrebbero aumentare

Il conflitto in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran sta influenzando anche le tariffe energetiche in Italia, con possibili aumenti delle bollette. A Como, le famiglie si preparano a pagare di più per luce e gas, mentre le tensioni nella regione si riflettono sulle utenze domestiche di molte città. La situazione si traduce in un impatto diretto sui costi quotidiani di chi vive nel nostro paese.

Il conflitto tra Usa, Israele e Iran spinge i prezzi di petrolio e gas. Le stime indicano un rincaro medio per le famiglie e un impatto economico significativo anche in provincia di Como Il conflitto in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran comincia a farsi sentire anche sulle tasche delle famiglie italiane. A circa due settimane dall’inizio delle tensioni militari, i mercati internazionali delle materie prime energetiche hanno registrato un aumento significativo dei prezzi. Secondo le analisi degli operatori del settore, il prezzo del petrolio è salito di oltre il 45 per cento mentre quello del gas ha registrato un incremento superiore al 60 per cento. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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