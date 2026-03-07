Petrolio verso 100 dollari | quanto potrebbero aumentare benzina e bollette in Italia

Il prezzo del petrolio Brent ha superato gli 83 dollari al barile, con un aumento di quasi il 3%, mentre il WTI statunitense ha raggiunto i 77,52 dollari, salendo del 3,8% e toccando il livello più alto da giugno 2025. La crisi in Medio Oriente ha portato a questi rialzi, che potrebbero influire sui costi di benzina e bollette in Italia.

La crisi in Medio Oriente sta riscrivendo i prezzi dell'energia globale. Il petrolio Brent ha registrato un rialzo di quasi il 3%, superando quota 83 dollari al barile, mentre il WTI statunitense ha guadagnato il 3,8% arrivando a 77,52 dollari, il livello più alto da giugno 2025. Nel corso della settimana i prezzi del greggio hanno segnato un rincaro complessivo di circa il 15%. Nella seduta del 6 marzo il Brent ha toccato i 91 dollari al barile, con un balzo del 6,6% in una sola giornata, stabilendo il record dell'anno. Secondo gli analisti, se il blocco dello Stretto di Hormuz dovesse protrarsi, il prezzo del petrolio potrebbe schizzare a 100 dollari al barile. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Petrolio verso 100 dollari: quanto potrebbero aumentare benzina e bollette in Italia Benzina, diesel e gas: la stangata è servita. Schizzano i prezzi dopo l’attacco all’Iran, petrolio verso i 100 dollari al barile. Torna l’incubo bolletteIl conto della guerra in Medio Oriente arriva direttamente nelle tasche degli italiani. Guerra in Iran: in Italia è subito stangata sulla benzina. Il blocco di Hormuz spinge il petrolio verso i 100 dollariRoma, 2 marzo 2026 – L’escalation militare nel Golfo Persico ha trasformato in poche ore lo scenario economico globale. Una selezione di notizie su Petrolio verso. Temi più discussi: Petrolio oltre 100 dollari al barile, la grande paura per l’economia; Ecco perché il petrolio finora non è salito a 100 dollari; Perché il petrolio non sfonda i 100 dollari nonostante la crisi in Medio Oriente; Quanto possono salire petrolio e gas TTF se l’Iran blocca a lungo lo Stretto di Hormuz. Borse a picco, petrolio verso 100 dollari: la guerra in Medio Oriente può scatenare la tempesta perfettaCon il blocco dello Stretto di Hormuz, da cui passa oltre un quinto del petrolio mondiale, benzina e bollette rischiano di impennarsi. Borse europee in rosso, turismo e merci fermi: la crisi in Medio ... panorama.it Stretto di Hormuz zona di guerra: traffico navale fermo e petrolio verso i 100 dollariLa tensione nello Stretto di Hormuz continua a crescere e i mercati energetici reagiscono immediatamente. Uno dei passaggi marittimi più strategici del ... borsainside.com Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, sabato #7marzo. #Petrolio, i Paesi del Golfo verso lo stop. Quotazioni oltre i 90 $, #Borse in caduta. #Trump: «Resa senza condizioni e leader iraniano scelto da me». #buonalettura #primapagina x.com Non è solo una notizia internazionale: riguarda anche il pieno che facciamo ogni giorno. La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele sta spingendo verso l’alto il prezzo del petrolio. Il nodo è lo Stretto di Hormuz, passaggio strategico da cui transita una parte decisiv - facebook.com facebook