Formula 1 cancella i GP di Bahrein e Arabia Saudita | perde 100 milioni

La Formula 1 ha annunciato che i GP di Bahrein e Arabia Saudita sono stati cancellati a causa del conflitto in Medio Oriente. La decisione è stata comunicata durante la giornata del GP di Cina. La cancellazione delle due gare comporta una perdita stimata di circa 100 milioni di euro per l'organizzazione. La stagione di quest'anno continua a essere influenzata dagli eventi geopolitici nella regione.

Nella giornata del GP di Cina, la Formula 1 ha annunciato ufficialmente di aver annullato i GP di Bahrein e Arabia Saudita a causa del conflitto in Medio Oriente. Si tratta di due delle destinazioni più ricche di tutto il calendario del mondiale, che portano nelle casse del “Circus” più di 100 milioni di dollari in totale. Le perdite potrebbero però andare oltre il lato prettamente finanziario. Le due gare non verranno infatti sostituite e lasceranno un “buco” di un mese nel calendario della Formula 1, proprio quando il mondiale avrebbe dovuto tornare in fasce orarie più congeniali al suo pubblico più numeroso, quello europeo. La Formula 1 ha cancellato i GP di Bahrein e Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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