Caos Formula 1 | cosa succede a Imola se la guerra in Iran cancella due Gp

A Imola, il 13 marzo 2026, si parla di possibili cancellazioni per i Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita, previsti rispettivamente il 12 e il 19 aprile. La situazione in Medio Oriente, in particolare la guerra in Iran, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza di queste gare di Formula 1. Al momento, le date sono a rischio di essere annullate.

Imola (Bologna), 13 marzo 2026 – I Gp di F1 in Bahrain e Arabia Saudita, in programma rispettivamente il 12 e il 19 aprile, sono vicini alla cancellazione per ragioni di sicurezza legate alla guerra in Iran e, più in generale, alla situazione in Medio Oriente. Annuncio ufficiale atteso in questo weekend, nel quale il Circus è in Cina. Autodromo di Imola, il calendario 2026: come sarà la stagione senza la Formula 1 Qual è la posizione di Imola. Imola non sarà chiamata a sostituire i due appuntamenti di aprile: i tempi troppo stretti rendono impraticabile l’inserimento immediato di nuove gare nel calendario. Il Mondiale scenderà quindi, almeno per il momento, da 24 a 22 gare, con una pausa di quattro settimane tra il Gp di Giappone e Usa (Miami). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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