Detriti di razzi sono finiti su una base italiana in Libano, mentre in Iran l’escalation del conflitto si estende su più fronti. Nel frattempo, il leader di un paese vicino a Teheran sarebbe stato scampato a un raid per pochi secondi. A Mosca, si ipotizza un ricovero per motivi di salute, ma dal Cremlino non arrivano commenti ufficiali. La tensione tra Stati Uniti ed Europa continua a salire.

L’escalation della guerra in Iran si allarga su più fronti mentre cresce la tensione tra Stati Uniti ed Europa. Donald Trump avverte gli alleati: se la Nato non sosterrà lo sforzo militare americano nello Stretto di Hormuz, l’alleanza avrà un “ futuro molto negativo ”. Il presidente Usa insiste sulla necessità di una coalizione internazionale per garantire la sicurezza della rotta petrolifera più importante del mondo, ma diversi Paesi europei e asiatici frenano. Intanto la crisi si riflette sui trasporti e sui mercati: i voli sono stati sospesi all’aeroporto di Dubai dopo un incendio causato da un drone vicino allo scalo, mentre il petrolio resta volatile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra, detriti di razzi finiscono su base italiana in Libano. Khamenei scampato a raid per pochi secondi. A Mosca per cure? Dal Cremlino no comment

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