Guardo la mia lentezza come a un dono Non solo per me ma per chiunque ne abbia bisogno

L’autore descrive la propria lentezza come un dono che non riguarda solo lui stesso, ma anche chi ha bisogno di tempi più rilassati e riflessivi. La riflessione si concentra sul valore di prendersi il tempo necessario, senza fretta, come una risorsa che può aiutare gli altri. Il testo è tratto da un articolo pubblicato su un quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina.

Bicigrill di Frassineto, c’è pure chi voleva dacci una mano. ma dalla Provincia risposta zero (o quasi) Bicigrill di Frassineto: bene valorizzallo. ma prima o poi lo riaprite o si aspetta il Giro d’Italia del 2120? Arezzo, oh che baccano la sera: misterioso ronzio verso la Coop, il quartiere impazzisce tra rospi, cantieri e. alieni L’intelligenza artificiale? Pare un lombrico: se struscia sembra che pensi Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Guardo la mia lentezza come a un dono. Non solo per me, ma per chiunque ne abbia bisogno Articoli correlati Tudor Tottenham, Mido duro: «Chiunque lo abbia nominato dovrebbe essere mandato via, sono certo che non abbia mai visto la sua Juve»Gila Lazio, futuro lontano dalla Capitale per il difensore biancoceleste? Non solo la Serie A su di lui, i dettagli Lewandowski Juventus, sondaggio... Leggi anche: Solo in Italia nessuno fa domande né parla del caso Vinícius e del razzismo, all’estero ne parla chiunque Ultimo - ACQUARIO #cercarime #canzoniitaliane #musicaitaliana