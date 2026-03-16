Il Manchester City ha annunciato che l'allenatore Pep Guardiola ha deciso di annullare la rifinitura prevista all’Etihad Stadium prima della partita di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l’intera seduta di allenamento. La squadra resta concentrata sulla partita senza ulteriori dettagli sul motivo della scelta.

Il Manchester City ribalta il paradigma della vigilia: Pep Guardiola ha annullato ufficialmente la seduta di rifinitura programmata all’ Etihad Stadium in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. La decisione, che rompe il protocollo standard delle sessioni UEFA aperte alla stampa, impone un isolamento totale del gruppo squadra dopo il pesante 0-3 subito all’andata al Bernabéu. Il tecnico catalano ha optato per un giorno di riposo integrale, posticipando ogni test atletico e tattico direttamente al warm-up pre-partita, una mossa volta a preservare la freschezza mentale di una rosa apparsa logora nelle ultime uscite stagionali. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Guardiola shock: annullata rifinitura Manchester City prima del Real Madrid

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