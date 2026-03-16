Guardiola | Come si ferma Vinicius? Prima avevamo Walker Ora prendiamo la moto e proviamo a correre

L’allenatore del Manchester City ha commentato le sfide nel controllare Vinicius, affermando che in passato si affidavano a Walker e ora cercano di correre con una moto per contenerlo. Guardiola ha parlato di come affrontano questa situazione, senza entrare in dettagli specifici sulla strategia adottata. Le sue parole sono state rivolte a chiarire le difficoltà nel fermare l’attaccante avversario.

Kyle Walker ha giocato al Milan per appena sei mesi, durante la seconda metà della scorsa stagione. Il terzino inglese è atterrato a Milano il 23 gennaio 2025, dopo aver lasciato il Manchester City in prestito, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Dopo un buon avvio, il rendimento dell'ex laterale rossonero è calato in maniera evidente, non convincendo il Diavolo a puntare su di lui per l'annata successiva. Walker ha vestito la maglia rossonera in 13 occasioni, prima di passare al Burnley a titolo definitivo per una cifra vicina ai 5 milioni di sterline (circa 6,8 milioni di euro) Pep Guardiola, ex allenatore di Walker ai tempi del Manchester City, è tornato a parlare del terzino inglese al termine della sfida di Premier League contro il West Ham. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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