Guardia ampia partecipazione per la giornata di prevenzione pneumologica

Domenica 15 marzo a Guardia Sanframondi si è svolta una giornata dedicata alla prevenzione pneumologica, organizzata dal Rotary Club Valle Telesina nell’ambito della campagna “Domeniche della Salute”. L’evento ha visto una partecipazione molto ampia della cittadinanza, con visite gratuite e screening medici disponibili per tutti i cittadini interessati. La giornata ha coinvolto diverse persone che hanno usufruito dei servizi offerti sul territorio.

Domenica 15 marzo, Guardia Sanframondi ha ospitato una giornata dedicata alla prevenzione pneumologica con grande partecipazione della cittadinanza. L’iniziativa rientra nel progetto “Domeniche della Salute”, la campagna promossa dal Rotary Club Valle Telesina per offrire visite specialistiche gratuite sul territorio. Le consulenze, svolte presso la sede locale della Misericordia, hanno registrato il tutto esaurito in breve tempo, confermando l’interesse della comunità verso servizi sanitari di prossimità. Le visite mediche e gli screening pneumologici sono stati effettuati dalla Dott.ssa Maria De Luca, che ha messo a disposizione la propria competenza, distinguendosi per professionalità e disponibilità verso la popolazione. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Guardia, ampia partecipazione per la giornata di prevenzione pneumologica Articoli correlati Prevenzione pneumologica: esauriti i posti per gli screening gratuiti del Rotary Club a Guardia SanframondiTempo di lettura: 2 minutiAmpia partecipazione cittadina per la giornata dedicata alla prevenzione pneumologica svoltasi domenica 15 marzo a Guardia... Ampia partecipazione nel rinnovo delle cariche sociali di CESVOLAB Irpinia-SannioSi è svolta in un clima di partecipazione e condivisione l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali del Cesvolab Irpinia Sannio, momento... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Guardia ampia partecipazione per la... Temi più discussi: Giornata delle donne, a Mileto grande partecipazione per l'incontro Assunta: momento che diventa impegno · ilvibonese.it; Referendum, in sala anche il vescovo; Antonio Di Pietro a Porto Viro: grande partecipazione di pubblico per il Si alla riforma della magistratura; Santa Marinella, sequestrati dalla Guardia Costiera 1000 ricci di mare. Prevenzione respiratoria: esauriti i posti per gli screening gratuiti del Rotary Club a Guardia SanframondiAmpia partecipazione cittadina per la giornata dedicata alla prevenzione pneumologica svoltasi domenica 15 marzo a Guardia Sanframondi. L’iniziativa fa parte del progetto Domeniche della Salute, la ... ntr24.tv Concorso guardia di finanza, 983 posti per allievi marescialli: i requisiti e come partecipareAlla selezione pubblica potranno partecipare i cittadini italiani che non hanno ancora raggiunto il 26esimo anno d'età. Per presentare la domanda c'è tempo fino al 12 marzo ... today.it I due rapinatori, dopo aver minacciato la guardia giurata e puntato la pistola contro la cassiera, stavano per mettere a segno il colpo quando sono stati disarmati e bloccati, non senza difficoltà, dai poliziotti intervenuti sul posto - https://nap.li/Umkf - facebook.com facebook 2 SETTEMBRE 1951: UNA GUARDIA CONFINARIA JUGOSLAVA UCCIDE A COLPI DI MITRA DUE TRIESTINI IN CERCA DI FUNGHI. DUE VITTIME INNOCENTI DIMENTICATE x.com