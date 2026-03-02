Ampia partecipazione nel rinnovo delle cariche sociali di CESVOLAB Irpinia-Sannio

Si è tenuta l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali di Cesvolab Irpinia-Sannio, con una forte presenza di partecipanti. L’evento ha coinvolto i rappresentanti delle province di Avellino e Benevento, che hanno condiviso il momento di scelta delle nuove figure di leadership dell’ente. La riunione si è svolta in un clima di collaborazione, senza tensioni o controversie.

Si è svolta in un clima di partecipazione e condivisione l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali del Cesvolab Irpinia Sannio, momento centrale nella vita democratica dell'ente che rappresenta un punto di riferimento per il volontariato nelle province di Avellino e Benevento.