Angelo Branduardi in tour con Il Cantico dedicato a San Francesco d’Assisi
Il 5 gennaio alle 21, presso il Teatro Duse di Bologna, si terrà il concerto di Angelo Branduardi, parte del tour “Il Cantico” dedicato a San Francesco d’Assisi. In occasione degli 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature, l’artista propone un recital che celebra questa importante opera e la figura del santo. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e della tradizione francescana.
BOLOGNA – In occasione degli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature, lo scorso anno Angelo Branduardi ha avviato il progetto e tour “Il Cantico”, dedicato a San Francesco d’Assisi, un concerto al quale si potrà assistere il 5 gennaio alle 21 al Teatro Duse di Bologna. Attraverso un linguaggio musicale raffinato e una profonda sensibilità artistica (il cantautore proviene dal Conservatorio di Milano, dove ha conseguito il diploma in violino), Branduardi accompagna il pubblico in un viaggio spirituale e poetico ispirato alla vita e alle parole del Santo, simbolo universale di pace, letizia, umiltà e amore per il creato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Angelo Branduardi canta San Francesco d'Assisi al Lac di Lugano
Leggi anche: Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi presentano "Francesco" ad Assisi
Angelo Branduardi in concerto al Teatro Duse: musica e poesia a Bologna; Guida Live, i concerti da non perdere a gennaio 2026; 10 Cose da fare a Roma (e dintorni) venerdì 26 dicembre 2025, Festa di Santo Stefano; Raye, Franco 126, Luca Carboni, Artie 5ive: i principali concerti del mese di gennaio 2026.
Angelo Branduardi in tour con "Il Cantico", dedicato a San Francesco d'Assisi - Attraverso un linguaggio musicale raffinato e una profonda sensibilità artistica, Branduardi accompagna il pubblico in un viaggio spirituale e poetico ispirato alla vita e alle parole del Santo, ... tg24.sky.it
Angelo Branduardi, “Il Cantico Tour” partirà da Assisi il prossimo 22 marzo - MILANO – In occasione degli 800 anni dalla stesura del “Cantico delle Creature”, nell’anno del Giubileo, prende vita il nuovo tour di Angelo Branduardi “Il cantico” in partenza dalla Basilica ... lopinionista.it
Angelo Branduardi celebra San Francesco in musica. Prima nazionale di “Cantico“ nella Basilica di Assisi - Un evento in musica per celebrare gli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature, nell’anno del Giubileo. lanazione.it
Locanda del Malandrino - Amici di Angelo Branduardi. . In questi giorni cade il centenario della morte di #SergejEsenin (28 dicembre 1925) E noi ne celebriamo l'arte con questa che, a mio umilissimo parere , rappresenta la più bella versione solista de - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.