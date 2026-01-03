Il 5 gennaio alle 21, presso il Teatro Duse di Bologna, si terrà il concerto di Angelo Branduardi, parte del tour “Il Cantico” dedicato a San Francesco d’Assisi. In occasione degli 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature, l’artista propone un recital che celebra questa importante opera e la figura del santo. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e della tradizione francescana.

BOLOGNA – In occasione degli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature, lo scorso anno Angelo Branduardi ha avviato il progetto e tour “Il Cantico”, dedicato a San Francesco d’Assisi, un concerto al quale si potrà assistere il 5 gennaio alle 21 al Teatro Duse di Bologna. Attraverso un linguaggio musicale raffinato e una profonda sensibilità artistica (il cantautore proviene dal Conservatorio di Milano, dove ha conseguito il diploma in violino), Branduardi accompagna il pubblico in un viaggio spirituale e poetico ispirato alla vita e alle parole del Santo, simbolo universale di pace, letizia, umiltà e amore per il creato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Angelo Branduardi in tour con “Il Cantico”, dedicato a San Francesco d’Assisi

Leggi anche: Angelo Branduardi canta San Francesco d'Assisi al Lac di Lugano

Leggi anche: Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi presentano "Francesco" ad Assisi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Angelo Branduardi in concerto al Teatro Duse: musica e poesia a Bologna; Guida Live, i concerti da non perdere a gennaio 2026; 10 Cose da fare a Roma (e dintorni) venerdì 26 dicembre 2025, Festa di Santo Stefano; Raye, Franco 126, Luca Carboni, Artie 5ive: i principali concerti del mese di gennaio 2026.

Angelo Branduardi in tour con "Il Cantico", dedicato a San Francesco d'Assisi - Attraverso un linguaggio musicale raffinato e una profonda sensibilità artistica, Branduardi accompagna il pubblico in un viaggio spirituale e poetico ispirato alla vita e alle parole del Santo, ... tg24.sky.it