Angelo Branduardi | ’Il Cantico’ con le parole di San Francesco

Angelo Branduardi presenta “Il Cantico” al teatro Duse, un progetto realizzato in occasione degli 800 anni dal “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi. Uno spettacolo che unisce musica e parole, offrendo un’interpretazione rispettosa di un testo fondamentale della spiritualità francescana. L’evento rappresenta un’occasione per riscoprire e riflettere sulla bellezza e la profondità di questa poesia antica.

Farà tappa anche al teatro Duse il progetto di Angelo Branduardi nato in occasione degli 800 anni dalla stesura del ' Cantico delle Creature ' di San Francesco d'Assisi. Domani sera alle 21 quindi il musicista proporrà il concerto 'Il Cantico': attraverso un linguaggio musicale raffinato e una profonda sensibilità artistica, Branduardi accompagnerà il pubblico in un viaggio spirituale e poetico ispirato alla vita e alle parole del Santo, simbolo universale di pace, letizia, umiltà e amore per il creato. "La vita di San Francesco è quella di un uomo che diventa santo – racconta l'artista –: un uomo che sceglie la gioia di vivere, ama la povertà mai disgiunta dalla letizia.

