Grosso non fa sconti ai suoi giocatori | Il nostro motore andava a giri troppo bassi

Il tecnico della squadra ha dichiarato che il motore dei suoi giocatori funzionava a giri troppo bassi, influenzando le prestazioni in campo. Nel primo tempo, la squadra ha subito un gol all'inizio, rendendo il gioco difficile e trasformando la partita in una sfida complicata. La squadra ha affrontato una fase di difficoltà, con l'allenatore che ha evidenziato le problematiche legate alla condizione dei giocatori.

Primo tempo male, con ‘solito’ gol subito in avvio a spaccare una partita che si trasforma in una salita. Secondo tempo meglio, con il Sassuolo sui pedali a riarrampicarsi su se stesso, ma non abbastanza bene per fare punti. "Un peccato", la sintesi di Fabio Grosso. Che condivide di massima l’analisi, "perché abbiamo preso gol su un nostro errore, abbiamo sfiorato il pari subito dopo e nella ripresa abbiamo costruito, anche grazie al cambio di modulo, senza tuttavia trovare quel gol che abbiamo comunque cercato". Peccato, appunto, ma Grosso non fa sconti ai suoi, che a suo avviso "hanno tenuto a lungo i giri del motore troppo bassi. E contro un avversario forte come il Bologna, se non tocchi i tuoi picchi più alti le cose si complicano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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