Grosso post Sassuolo Bologna | Se non metti i giri giusti del motore è difficile vi svelo il nostro punto di forza

Dopo la sconfitta contro il Bologna, l’allenatore del Sassuolo ha commentato la partita, sottolineando che senza i giusti giri del motore è difficile ottenere risultati. Ha condiviso anche quale sia il punto di forza della squadra, senza entrare troppo nei dettagli. Le sue parole sono arrivate al termine di un incontro che ha visto i neroverdi uscire sconfitti dal campo.