Granfondo del Po la carica dei novecento Si parte stamattina da piazza Castello

Alle 9 di questa mattina da piazza Castello parte la dodicesima edizione della Granfondo del Po, una gara ciclistica che vede coinvolti circa novecento partecipanti. La manifestazione ha una modifica alla viabilità rispetto alle edizioni precedenti e si svolge lungo le strade della città e della regione. La partenza è prevista dal Castello Estense, punto di riferimento per l’evento.

Al via la dodicesima edizione della ‘ Granfondo del Po ’, con modifica alla viabilità. La manifesta ciclistica si terrà stamani con partenza alle 9 dal Castello Estense. Attesi circa 900 ciclisti provenienti da diverse province e regioni. Un appuntamento consolidato organizzato da Po River Asd, con il patrocinio del Comune di Ferrara e Regione Emilia Romagna. Due i percorsi organizzati lungo il territorio ferrarese attraversato dal fiume. A una settimana di distanza dalla Furiosa, la Granfondo del Po chiuderà la settimana dedicata alla bicicletta. La gara si svilupperà lungo due percorsi che costeggiano il fiume Po, quello lungo di 139 km e quello corto di 77 km. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Granfondo del Po, la carica dei novecento. Si parte stamattina da piazza Castello Articoli correlati Leggi anche: Sfida sulle due ruote da Ferrara al Grande fiume: torna la 'Granfondo del Po' Leggi anche: La Furiosa e la Granfondo del Po: in arrivo due weekend per gli appassionati di ciclismo Approfondimenti e contenuti su Granfondo del Po la carica dei... Temi più discussi: A Ferrara modifiche alla viabilità per la Granfondo del Po 2026; Torna la Granfondo del Po: due percorsi in bici lungo il grande Fiume; Torna la Granfondo del Po: due percorsi in bici lungo il grande Fiume; Granfondo del Po, si parte. Domenica con 900 ciclisti. Torna la Granfondo del Po: due percorsi in bici lungo il grande FiumeGiunge alla sua 12.ma edizione la manifestazione ciclistica Granfondo del Po, in programma per domenica 15 marzo 2026. Due i percorsi organizzati lungo il territorio ferrarese attraversato dal fiume ... cronacacomune.it Granfondo del Po, si parte. Domenica con 900 ciclistiIn quasi 900 partecipanti pronti al via per la dodicesima edizione della ‘Granfondo del Po’. La manifesta ciclistica si terrà domenica 15 marzo, con partenza alle 9 dal Castello Estense. Un appuntamen ... ilrestodelcarlino.it Ci sono luoghi che restano nel cuore e strade che non si dimenticano. La nostra Granfondo ha un'anima profondamente eugubina. Partire e arrivare in Piazza 40 Martiri, nel cuore del centro storico di Gubbio, significa immergersi in una bellezza millenaria pri facebook