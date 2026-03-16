Martedì 17 marzo torna il Grande Fratello Vip, il reality più seguito della televisione italiana, con Ilary alla guida. La casa si apre e i concorrenti entrano per la prima volta, già pronti a confrontarsi. Le scommesse e le quote indicano un testa a testa per la vittoria, e i partecipanti sono stati annunciati ufficialmente. La trasmissione promette di catturare l’attenzione del pubblico fin dai primi giorni.

Martedì 17 marzo inizia il reality più popolare della tv italiana: torna alla conduzione Ilary Blasi per gestire la vita di 16 concorrenti Dopo una lunga attesa, siamo arrivati al momento del via: riparte, con la conduzione di Ilary Blasi, il Grande Fratello Vip, il reality più popolare della televisione italiana che andrà in onda su Canale 5 per un periodo che va dalle sei alle otto settimane (ancora non esiste la data di chiusura). Sedici concorrenti verranno spiati giorno e notte, come sempre, dalle telecamere piazzate in ogni angolo della casa. Scopriamo le quote vincente Grande Fratello Vip in programma da martedì 17 marzo alle ore 21.30. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Grande Fratello Vip, si apre la casa e c'è già un testa a testa per la vittoria: le quote

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