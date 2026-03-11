Il Grande Fratello Vip 2025 apre a una novità | nasce la Open House con l'ingresso anticipato di 4 vip

Il Grande Fratello Vip 2025 introduce una novità chiamata Open House, che permette a quattro concorrenti vip di entrare in anticipo rispetto agli altri. I partecipanti che hanno accesso anticipato sono Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi. La loro presenza si aggiunge alla normale programmazione del reality, creando un nuovo elemento di interesse per il pubblico e gli addetti ai lavori.

Il Grande Fratello Vip 2025 apre a una novità: nasce la Open House con l'ingresso anticipato dei 4 concorrenti vip Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi. Sarà possibile seguirli nelle finestre live disponibili sul sito di Grande Fratello Vip e su Mediaset Infinity o attraverso i social del programma.