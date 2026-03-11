Grande Fratello Vip anticipa tutto | quattro concorrenti entrano già nella Casa

Il Grande Fratello Vip ha deciso di far entrare già quattro concorrenti nella Casa prima della trasmissione ufficiale. Questa novità viene annunciata prima dell’inizio del programma, creando un’anticipazione tra i fan. I quattro partecipanti sono stati fatti entrare in anticipo rispetto alla data di inizio prevista, modificando così la normale sequenza di inserimento.

Il Grande Fratello Vip cambia ritmo e anticipa l’ingresso nella Casa. Prima ancora della partenza ufficiale del reality, prevista martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, il programma introduce una novità assoluta nella sua storia: una Open House che aprirà la Casa con qualche giorno di anticipo. Per la prima volta, infatti, quattro concorrenti entreranno nella Casa già venerdì 13 marzo, inaugurando gli spazi del reality e dando vita alle prime dinamiche di convivenza prima della diretta televisiva. Open House del Grande Fratello Vip: i primi quattro concorrenti. Ad aprire simbolicamente le porte della nuova edizione saranno Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi. 🔗 Leggi su Panorama.it

