Graduatorie GPS 2026 | servizio senza titolo non è aspecifico non dà punteggio Ma si può recuperare La FAQ storica

Graduatorie GPS per il biennio 202628: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ripubblica una FAQ "storica", importante per capire ancora una volta che il servizio svolto senza titolo (es. classico il servizio svolto alla primaria con laurea per la secondaria) non dà punteggio. Spieghiamo perché. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche:

Graduatorie GPS 2026: come si inserisce il servizio, con e senza riserva. Le FAQ ufficiali del Ministero e gli ESEMPI

Graduatorie GPS 2026: nel passaggio da seconda a prima fascia il punteggio cambia e potrebbe essere inferiore, ma non è “punitivo”

Temi più discussi: Graduatorie GPS 2026, come si compila la domanda. Ecco le novità della piattaforma. RISPOSTE AI QUESITI; GPS 2026-28: data domande, ordinanza, scheda e titoli di accesso; GPS 2026/28: domande dal 23 febbraio; Rinnovo GPS 2026/2027 e 2027/2028, dalle 12 di lunedì 23 febbraio al via le istanze di inserimento e aggiornamento.

Graduatorie GPS 2026: pubblicata l’Ordinanza, ecco i requisiti e come fare domandaIl Ministero dell'istruzione ha pubblicato l'Ordinanza Ministeriale che regola l'aggiornamento delle Graduatorie GPS per le supplenze valide per il biennio 2026 - 2028. Ecco il testo dell'OM in pdf da ... ticonsiglio.com

Gps 2026, aggiornamento graduatorie per supplenze scuola: come fare domandaLa finestra per la presentazione dell’istanza di aggiornamento, conferma o nuovo inserimento si apre oggi, 23 febbraio 2026, alle ore 12. La scadenza è fissata per il 16 marzo 2026 alle ore 23:59. tg24.sky.it

Graduatorie GPS 2026/28: ecco come si inserisce il servizio. Con e senza riserva. Le FAQ del Ministero e alcuni esempi x.com

Buongiorno qualcuno sa se con il servizio civile nazionale si può avere la riserva nelle graduatorie - facebook.com facebook