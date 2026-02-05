Scienze motorie nella scuola secondaria | il valore dei giochi strutturati nella didattica quotidiana
Negli ultimi anni, le lezioni di scienze motorie nelle scuole superiori cambiano volto. Sempre più docenti inseriscono giochi strutturati nelle loro attività quotidiane, cercando di coinvolgere gli studenti e rendere più dinamico l’apprendimento. Si vedono più esercizi pratici e meno teoria, con l’obiettivo di stimolare non solo la salute, ma anche il senso di squadra e la collaborazione tra ragazzi.
Negli ultimi anni, l'insegnamento delle Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di secondo grado sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Alla luce delle Indicazioni nazionali, delle Competenze chiave europee e dell'attenzione crescente verso il benessere psicofisico degli studenti, il docente è chiamato a progettare lezioni sempre più inclusive, significative e motivanti.
Didattica delle Scienze Motorie a scuola: strumenti, metodologie e competenze per il futuro
La didattica delle Scienze Motorie sta attraversando una fase di grande rinnovamento, con l’obiettivo di rendere l’insegnamento più pratico, inclusivo e adatto alle esigenze della scuola moderna.
Come accedere alla classe di concorso A28, insegnare matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado, con l’Università Link
