GPS ed motoria alla primaria | in seconda fascia presenti sia laureati che abilitati per la secondaria Manca un percorso abilitante specifico Lettera

Un docente abilitato sulla scuola secondaria di primo e secondo grado per Educazione Motoria è attualmente inserito nella seconda fascia di GPS alla scuola primaria. In questa fascia sono presenti sia laureati che abilitati per la secondaria, mentre manca un percorso abilitante dedicato specificamente alla scuola primaria. La situazione è stata segnalata attraverso una lettera inviata da un insegnante.