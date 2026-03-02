GPS ed motoria alla primaria | in seconda fascia presenti sia laureati che abilitati per la secondaria Manca un percorso abilitante specifico Lettera
Un docente abilitato sulla scuola secondaria di primo e secondo grado per Educazione Motoria è attualmente inserito nella seconda fascia di GPS alla scuola primaria. In questa fascia sono presenti sia laureati che abilitati per la secondaria, mentre manca un percorso abilitante dedicato specificamente alla scuola primaria. La situazione è stata segnalata attraverso una lettera inviata da un insegnante.
inviata da Gabriele La Cagnina - Sono un docente abilitato sulla scuola secondaria di primo e di secondo grado per Educazione Motoria (AS48AM48) e attualmente inserito nella nuova seconda fascia di Educazione Motoria alla scuola primaria.
Graduatorie GPS 2026: le novità della seconda fascia riguardano sostegno e motoria alla primaria. Titolo completo entro la scadenza, no riservaRequisiti di accesso alla seconda fascia delle GPS graduatorie provinciali e di istituto per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28.