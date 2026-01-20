Graduatorie GPS 2026 | le novità della seconda fascia riguardano sostegno e motoria alla primaria Titolo completo entro la scadenza no riserva

Le graduatorie GPS 2026 presentano novità per la seconda fascia, con particolare riguardo alle supplenze di sostegno e motoria nelle scuole primarie. È importante rispettare i termini per il titolo completo, senza riserve, e conoscere i requisiti richiesti per l’accesso alle graduatorie provinciali e di istituto per gli anni scolastici 202627 e 202728. Questa guida illustra le principali novità e le procedure da seguire.

Requisiti di accesso alla seconda fascia delle GPS graduatorie provinciali e di istituto per gli anni scolastici 202627 e 202728. Il titolo di accesso però deve essere in possesso entro la data di scadenza per la presentazione della domanda. Vi sono inoltre novità (da confermare nel testo definitivo) per Studenti che, nell’anno accademico 20252026 sono iscritti al terzo anno di Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione della domanda Ecco le lauree utili per l’accesso seconda fascia ed. motoria alla primaria Il titolo completo dei CFU deve essere in possesso entro la data di scadenza per la presentazione della domanda.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Graduatorie GPS 2026 – 2028: sì a seconda fascia ed. motoria alla primaria, algoritmo tornerà indietro, criticità certificazioni informatiche. Le ultime novità Leggi anche: GPS docenti 2026/28: ci sarà la seconda fascia ed. motoria alla primaria. Ecco le lauree valide per l’inserimento Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Graduatorie GPS 2026: si presenterà domanda anche per le venti scuole delle graduatorie di istituto. Tutte le info; GPS 2026-2028: le conquiste della FLC CGIL e quello che ancora bisogna ottenere [SCHEDA]; GPS 2026-2028, adesso si aggiornano i titoli e si può cambiare provincia. Mentre la scelta delle 150 preferenze sarà effettuata nel mese di luglio con importanti novità.; Aggiornamento GPS 2026/2028: Tutte le Novità su Ripescaggio, Sostegno e Punteggi. Graduatorie GPS 2026: si presenterà domanda anche per le venti scuole delle graduatorie di istituto. Tutte le infoGraduatorie GPS 2026: attesa per febbraio l'Ordinanza che disciplinerà l'aggiornamento e i nuovi inserimenti per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28. Attenzione: sarà possibile aggiornare anche le g ... orizzontescuola.it Aggiornamento GPS 2026: la guida definitiva per docenti precari (Date e Novità)Preparati per l'Aggiornamento GPS 2026. Scopri come massimizzare il tuo punteggio e ottenere nuove opportunità di lavoro. informazionescuola.it Buongiorno sig. Francesco Andria . Ci sono novità per l'inserimento nelle graduatorie regionali Grazie - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.