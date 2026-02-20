GPS 2026 | seconda fascia anche per ed motoria alla primaria Ecco le lauree utili no diploma Isef NOVITA’
Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato che, con l'Ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2026, la seconda fascia delle GPS si apre anche per gli insegnanti di educazione motoria alla primaria. La decisione deriva dalla richiesta di ampliare le possibilità di inserimento per questa figura, che finora aveva accesso limitato. Ora, chi possiede una laurea specifica potrà partecipare alle graduatorie senza dover ottenere il diploma Isef. La novità interessa centinaia di insegnanti che si preparano a aggiornare le proprie candidature.
L'Ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2026, con le tabelle allegati, ci dà un'idea delle GPS graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202829 L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: GPS docenti 2026/28: ci sarà la seconda fascia ed. motoria alla primaria. Ecco le lauree valide per l’inserimento
Leggi anche: Graduatorie GPS 2026: le novità della seconda fascia riguardano sostegno e motoria alla primaria. Titolo completo entro la scadenza, no riservaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: GPS 2026: educazione motoria primaria, come iscriversi in seconda fascia; GPS 2026 e inserimento in I fascia: F.A.Q. aggiornate; Graduatorie GPS 2026: guida alla compilazione per seconda fascia a pieno titolo e riserva prima fascia; DOMANDE GPS 2026-2028 DAL 23 Febbraio al 16 Marzo 2026.
GPS 2026: parliamo di titolo di accesso, titoli culturali e punteggio. RISPOSTE AI QUESITIGraduatorie GPS 2026: Marco Vulcano, rappresentante del Centro Nazionale della Flc Cgil risponde ai quesiti dei nostri lettori sull'imminente avvio della procedura. orizzontescuola.it
Graduatorie GPS 2026: guida alla compilazione per seconda fascia a pieno titolo e riserva prima fasciaGraduatorie GPS 2026/28: il quesito di oggi inviato a [email protected] ci permette di chiarire meglio cosa si intende quando consigliamo l'iscrizione a pieno titolo in seconda fascia ... orizzontescuola.it