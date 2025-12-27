Missili a Mach 10 ai confini dell’Europa | le foto satellitari che svelano la mossa di Mosca
La Russia rafforza la propria postura militare sul fianco orientale dell’Europa con il dispiegamento di nuovi missili balistici ipersonici a capacità nucleare in Bielorussia, una mossa che alimenta le preoccupazioni sulla sicurezza del continente e riaccende il confronto strategico con la Nato. Mosca continua a sostenere di non avere intenzioni aggressive e accusa l’Occidente di prepararsi alla guerra, ma sul terreno i segnali indicano un rafforzamento concreto delle capacità offensive russe. Secondo un’analisi di immagini satellitari commerciali, esaminate da ricercatori statunitensi e da fonti dell’intelligence americana, il Cremlino avrebbe iniziato a schierare il nuovo missile ipersonico Oreshnik in un’ex base aerea situata nei pressi di Krichev, nella Bielorussia orientale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
