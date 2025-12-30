Agente AI di Google | la rivoluzione della ricerca spiegata da Marie Haynes

L’Agente AI di Google rappresenta un’importante evoluzione nel campo della ricerca online. Questo strumento sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire risposte più precise e contestuali, migliorando l’esperienza degli utenti. Marie Haynes spiega come questa innovazione cambi il modo di interagire con le informazioni e segnala un passo importante nella progressiva integrazione dell’AI nel nostro quotidiano digitale.

Agente AI di Google, una definizione che segna la fine di un’era e l’inizio di una nuova frontiera digitale. Non stiamo più parlando del motore di ricerca che abbiamo conosciuto per vent’anni, quella rassicurante barra bianca dove inserire parole chiave sperando in una lista di link blu. Secondo Marie Haynes, una delle massime esperte mondiali di algoritmi e SEO, la trasformazione è già avvenuta: Big G è diventato un’entità proattiva, un assistente capace di prendere decisioni, acquistare prodotti ed eseguire compiti complessi per conto dell’utente. In questa analisi approfondita, basata sulle recenti rivelazioni di Haynes del dicembre 2025, esploreremo come questo cambiamento impatti ogni singolo aspetto del marketing digitale. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

