Google Foto | il toggle salva la ricerca classica dall’AI

In Google Foto è stato introdotto un nuovo interruttore nell’interfaccia che consente agli utenti di scegliere tra la ricerca classica e la funzione Ask Photos. Il toggle permette di passare rapidamente da un metodo all’altro, offrendo maggiore controllo sulla visualizzazione dei risultati. Questa novità riguarda tutti gli utenti che utilizzano l’app per organizzare e trovare le proprie immagini.

Un nuovo interruttore è apparso nell’interfaccia di Google Foto, permettendo agli utenti di passare istantaneamente tra la ricerca classica e la funzione Ask Photos. Questa modifica risponde direttamente alle critiche ricevute in passato riguardo alla rigidità dell’esperienza utente. La novità permette di scegliere in tempo reale quale modalità utilizzare senza dover entrare nelle impostazioni. L’aggiornamento arriva dopo mesi di dibattito sulla sostituzione della ricerca tradizionale con l’intelligenza artificiale conversazionale. Shimrit Ben-Yair, responsabile del prodotto, ha confermato che l’obiettivo è dare il controllo totale all’utente finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

