golf arriva il the players mcilroy difende il titolo al tpc sawgrass

E’ ufficialmente la settimana del The Players, la settimana del TPC Sawgrass. Tutti i migliori giocatori si schiereranno, da giovedì 12 a domenica 15, a Pontevedra, in Florida, per la 52esima edizione dell’ambito torneo che mette in palio 25 milioni di dollari di montepremi e 750 punti FedEx Cup. A difendere il titolo sarà Rory McIlroy che qui, l’anno scorso, vinse ai playoff contro J.J. Spaun il suo secondo The Players. Considerato dal mondo golfistico come il 5° major, l’evento venne fondato nel 1974 e da quel momento venne ospitato, eccetto le prime due edizioni (Atlanta Country Club in Georgia e Colonial Country CLub in Texas) sempre in Florida. 🔗 Leggi su Oasport.it

