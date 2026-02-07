Una settimana all’Università | gli studenti del Liceo F Corni di Modena in visita al DIEF di Unimore
Dal 2 al 6 febbraio il Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" di Unimore ha ospitato 15 studenti del Liceo Scientifico "F. Corni" di Modena per una settimana di attività formative dedicate all’informatica, organizzate e svolte dai docenti del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica.🔗 Leggi su Modenatoday.it
